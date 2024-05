Alì - sospeso per quattro anni dal calci - e il suo appello alla giustizia sportiva | “Ascoltatemi”

Sconterà 4 anni e 8 mesi di reclusione l’uomo di 44 anni accusato di aver aggredito e buttato tra i cespugli, per poi molestarla e rapinarla del cellulare, una 21enne tedesca che si trovava in Italia per il programma Erasmus. ilgiorno

Treviso Rugby. La Benetton under 18 è campione di categoria, il tricolore vinto dopo 10 anni - Treviso Rugby. La Benetton under 18 è campione di categoria, il tricolore vinto dopo 10 anni - CALVISANO (BRESCIA) - Anche i giovani Leoni sanno ruggire. La formazione Under 18 del Benetton vince lo scudetto di categoria. È il dodicesimo ... msn

Saipem in una settimana nuovi ordini per 4,5 miliardi di dollari, Africa oltre il 20% del backlog - Saipem in una settimana nuovi ordini per 4,5 miliardi di dollari, Africa oltre il 20% del backlog - Saipem nel corso degli ultimi giorni si è aggiudicata contratti per due diversi progetti in Angola per un totale di 4,5 miliardi. Da inizio anno Saipem ha raccolto ordini per 6,5 miliardi di cui 4,5 ... adnkronos

Pagina 1 | I quattro pilastri su cui ricostruire la Juventus del futuro - Pagina 1 | I quattro pilastri su cui ricostruire la Juventus del futuro - Il futuro della Juventus comincia oggi, nella scia di ottimismo che lasciano la Coppa Italia di Allegri e quindici giorni di sano e sanguigno monterismo. Niente di memorabile a livello calcistico, se ... tuttosport