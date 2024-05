Aldo Spinelli era insoddisfatto | ecco l' interrogatorio di Giovanni Toti - dettagli decisivi

(Di domenica 26 maggio 2024) Pubblichiamo di seguito ampi stralci dell'fiume didi giovedì ai pm Manotti, Monteverde e Miniati. Il governatore della Liguria, eletto col centrodestra, ha risposto punto per punto alle accuse, negando ogni addebito. Nel mese di luglio 2020 lei chiede a Cozzani di mettersi in contatto con l'on. Sorte per catalizzare i voti dei riesini residenti a Genova? «I soggetti riesini mi erano stati segnalati dagli onorevoli Sorte e Benigni, stavamo organizzando la campagna elettorale, l'onorevole Sorte mi ha parlato della comunità riesina, ne parlai con Ilaria Cavo e Cozzani».(...) Cozzani le riferì quali erano stati gli accordi presi con i fratelli Testa? «Cozzani mi riferì solo genericamente dei contatti che aveva avuto».Lei che “mandato” diede a Cozzani? Che indicazioni diede circa il rapporto da tenere con i fratelli Testa? «Diedi un mandato generico a Cozzani che è persona esperta e conosce la politica.

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, si trova in una situazione critica. Sospeso dal suo ruolo e agli arresti domiciliari dal 7 maggio con le accuse di corruzione e falso, Toti deve decidere se continuare a difendersi come presidente “sospeso” della regione o dimettersi e affrontare le accuse come semplice cittadino. quifinanza

AGI - Non sara' depositata oggi la richiesta di attenuazione della misura cautelare per il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Lo ha fatto sapere Stefano Savi, suo legale. Ieri il governatore si e' sottoposto all'interrogatorio fiume di quasi 9 ore da parte dei pm. agi

Inchiesta in Liguria, Biasotti: “Toti incauto, ma non è corruzione. Il porto Potrei fare il commissario” - Inchiesta in Liguria, Biasotti: “toti incauto, ma non è corruzione. Il porto Potrei fare il commissario” - «Ma guardi, se uno non è miliardario i finanziamenti li deve cercare e accettare. L’ha fatto Renzi, Burlando col Maestrale, la Paita. Il confine è l’ufficialità e la trasparenza. La corruzione è ... ilsecoloxix

Sorprese di maggio nella campagna europea - Sorprese di maggio nella campagna europea - Perché Giorgia Meloni appare in difficoltà in vista del miglio finale di una campagna elettorale che aveva immaginato come una sorta di passeggiata trionfale ... repubblica

Lunedì l’interrogatorio di Signorini - Lunedì l’interrogatorio di Signorini - L'ex presidente dell'Autorità Portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini, si presenterà lunedì davanti ai magistrati per l'interrogatorio ... notizie