Alcaraz-Wolf oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) CarlosaffronteràJ.J.al primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. I punti di domanda sulle sue condizioni ci sono, ma il numero tre al mondo è ai nastri di partenza del torneo francese e punta al colpo grosso. Dopo la sconfitta dello scorso anno per mano di Djokovic in semifinale, il classe ’03 cerca il primo trionfo a Parigi. Per lui un solo torneo giocato sul rosso in questa stagione primaverile europea, ovvero quello di Madrid terminato ai quarti di finale. Il problema all’avambraccio gli ha infatti impedito di prendere parte agli eventi di Monte-Carlo, Barcellona e Roma. La preparazione è quella che è, ma il debutto controè abbastanza comodo per riprendere con calma il feeling. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIIN TVscenderanno in campo, domenica 26 maggio, come secondo match dalle 12.