Al Museo del Cinema di Torino in mostra gli oggetti iconici dei film - da Star Wars agli Avengers

Il regista e sceneggiatore cardine della New Hollywood arriva a Torino dove il 22 maggio riceverà il Premio Stella della Mole in occasione di una Masterclass in cui ripercorrerà le tappe della sua carriera. Paul Schrader a Torino. movieplayer

L'International Tour Film Festival presentato all'Italia Pavilion durante il Festival Di Cannes - L'International Tour Film Festival presentato all'Italia Pavilion durante il Festival Di Cannes - Festival Internazionale della Scuola di cinema - MIFEC (Porto, Portogallo 2018 ... Nel novembre 2024, presso il museo d'Arte Moderna di Ulsan (Corea del Sud), con una mostra documentaria e la ... ilmessaggero

Da Cannes a Torino, "I Dannati" di Minervini al Cinema Nazionale - GUARDA IL TRAILER - Da Cannes a Torino, "I Dannati" di Minervini al cinema Nazionale - GUARDA IL TRAILER - Dopo Paul Schrader, protagonista mercoledì scorso al museo del cinema, Roberto Minervini: questa sera al cinema Nazionale un altro dei protagonisti dell’ultimo Festival di Cannes arriva in città per ... informazione

Maltempo a Torino, allagata la sede della Film Commission: server danneggiati. Infiltrazioni in molte scuole - Maltempo a Torino, allagata la sede della Film Commission: server danneggiati. Infiltrazioni in molte scuole - E non solo: il nubifragio di venerdì ha allagato anche gli uffici di Film Commission e dei festival del museo del cinema in via Cagliari 30. L’acqua ha danneggiato gravemente i server, bloccando tra l ... torino.corriere