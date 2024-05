AEW | Il ritorno di Britt Baker potrebbe essere più vicino del previsto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 26 maggio 2024) Il 2023 è stato un anno difficile per, tenuta in disparte per la maggior parte del tempo a causa di vari infortuni. L’atleta non ha perso tempo e si è allenata diligentemente per accelerare i tempi e sebbene le informazioni in merito ad un suo possibilesiano state pressochè inesistenti, qualcosa sembrerebbe finalmente muoversi. Tanta voglia di tornare in azione Durante un recente Q&A di Fightful Select, Sean Sapp ha fornito gli ultimi aggiornamenti sullo status die sul rapporto con la AEW: “Non ho sentito parlare di molte comunicazioni tra le due parti. So chevuole tornare in televisione. Non so nulla sulle sue condizioni di salute, ma vuole tornare”. .