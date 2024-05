A Brescia torna la Festa dell’Opera - la città per un giorno diventa teatro a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Sabato 8 giugnoil grande evento che dal 2012 fa dila, contrassegnandola come un unicum a livello nazionale. Laogni anno trasforma il tessuto urbano cittadino in un, con oltre 50 eventi, tutti a partecipazione gratuita, centinaia di artisti e decine di luoghi pubblici e privati che, in un sol, dall’alba alla mezzanotte, vengono travolti e trasformati dal fascino. Un progetto, ideato e organizzato dalla Fondazione delGrande di, che ha la capacità di portare l’alto prestigio artistico del Massimo cittadino anche fuori dai luoghi tradizionalmente deputati allo svolgimento dello spettacolo dal vivo. La forte capacità attrattiva dellaconsente, inoltre, di avvicinare alla musica e all’Opera nuovo pubblico e di incoraggiare una maggiore partecipazione alla vita culturale e sociale del territorio.