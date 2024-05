(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sabato 8 giugnoil grande evento che dal 2012 fa dila, contrassegnandola come un unicum a livello nazionale. Laogni anno trasforma il tessuto urbano cittadino in un, con oltre 50 eventi, tutti a partecipazione gratuita, centinaia di artisti e decine di luoghi pubblici e privati che, in un sol, dall'alba alla mezzanotte, vengono travolti e trasformati dal fascino. Un progetto, ideato e organizzato dalla Fondazione delGrande di, che ha la capacità di portare l'alto prestigio artistico del Massimo cittadino anche fuori dai luoghi tradizionalmente deputati allo svolgimentoo spettacolo dal vivo. La forte capacità attrattivaconsente, inoltre, di avvicinare alla musica e all'nuovo pubblico e di incoraggiare una maggiore partecipazione alla vita culturale e sociale del territorio.

Roma, 26 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sabato 8 giugno torna il grande evento che dal 2012 fa di Brescia la città dell'Opera , contrassegnandola come un unicum a livello nazionale. La Festa dell'Opera ogni anno trasforma il tessuto urbano cittadino in un teatro a cielo aperto , con oltre 50 eventi, ... liberoquotidiano

A Brescia torna la Festa dell’Opera, la città per un giorno diventa teatro a cielo aperto - A brescia torna la Festa dell’Opera, la città per un giorno diventa teatro a cielo aperto - Sabato 8 giugno torna il grande evento che dal 2012 fa di brescia la città dell’Opera, contrassegnandola come un unicum a livello nazionale. La Festa dell’Opera ogni anno trasforma il tessuto urbano c ... adnkronos

Karate, il Cus Brescia torna con un ricco bottino di medaglie dagli Universitari primaverili - Karate, il Cus brescia torna con un ricco bottino di medaglie dagli Universitari primaverili - Campobasso. Due medaglie d’argento, quattro di bronzo e due quinti posti sono il bel bottino ai Campionati Universitari Primaverili di karate, conquistate ... quibrescia

Il tentativo di rimonta non basta: Brescia cade a Milano - Il tentativo di rimonta non basta: brescia cade a Milano - Il tentativo di rimonta nel secondo tempo non basta, così come un Della Valle da 33 punti. Al Forum, Milano batte brescia 95 a 89. elivebrescia.tv