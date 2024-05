500 Miglia Indianapolis 2024 oggi in tv | orario - programm - streaming

(Di domenica 26 maggio 2024) Evento da non perdere questa sera con la 108ma edizione della 500di, gara valida per la NTT IndyCar Series. La prima prova su ovale del campionato coincide anche con l’appuntamento più importante della stagione, una delle competizione automobilistiche più importanti del calendario agonistico. Alex Palou (Ganassi #10) arriva nello Stato dell’Indiana da leader del campionato grazie all’affermazione di due settimane fa nel road course che sorge nel catino di Speedway. Attenzione ovviamente anche a Josef Newgarden, americano #2 di Penske che vinse dodici mesi fa. Come da tradizione saranno 200 i giri previsti per una sfida che si tiene in occasione del week-end del Memorial Day, celebrazione in cui gli Stati Uniti d’America ricordano tutti i caduti in guerra. Tantissimi i favori alla vigilia della green flag, resta obiettivamente difficile effettuare un pronostico. Il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ verrà diffuso in diretta su Sky Sport Max (canale 205) così come tutti i round della NTT IndyCar Series.

