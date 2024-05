Zancan | Gasperini - occhio all’esperienza Inter! Nuovo ciclo

(Di sabato 25 maggio 2024) In queste ore tiene banco, fra le altre notizie legate al calcio italiano, il futuro di Gian Pieroin bilico tra la permanenza all’Atalanta e una nuova avventura sulla panchina del Napoli. Federicodi Sky Sport analizza la questione, ricordando la fallimentare esperienza del tecnico all’. IN BILICO – La vittoria dell’Europa League ha coronato l’avventura di Gian Pieroall’Atalanta, che negli ultimi anni ha stabilmente portato il club in Europa e a giocarsi anche in più occasioni la Coppa Italia. Un traguardo storico, dopo il quale, però, il tecnico ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina nerazzurra. Il motivo è il corteggiamento del Napoli, che vuole ripartire dopo la pessima stagione di quest’anno arrivata in seguito alla vittoria del campionato la scorsa stagione., ricordi l’? L’analisi diESPERIENZA FALLIMENTARE – Del possibile passaggio di Gian Pierodall’Atalanta al Napoli ha parlato il collega Federico, che su Sky Sport torna sull’esperienza fallimentare del tecnico ai tempi dell’, Si parla del lontano 2011, quando il suo esonero arrivò dopo soltanto tre giornate di campionato e una partenza da mani nei capelli.

