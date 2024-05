WWE | Bianca Belair e Jade Cargill difendono i titoli tag team con una spettacolare finisher combinata

(Di sabato 25 maggio 2024) Di certo non era uno dei match più attesi della vigilia, anzi non era nemmeno ufficiale fino a ieri, ma oggi a King and Queen of the Ring era in programma la difesa deitagfemminili di. Una sfida che vedeva le campionesse come favoritissime in base al booking avuto fino ad ora e che non ha regalato molte sorprese. Tutto il match qui: Le campionesse si sono sbarazzate di Indi Hartwell e Candice LeRae in pochi minuti e hanno messo in mostra unamossa. Una DDT diche porta poi ad un suplex di, il tutto subito dalla povera Candice LeRae, che è stata l’inconsapevole cavia di questa nuova combinazione. La mossaThis is a GREAT finish forand.WOW #WWEKingAndQueen pic.twitter.com/9u5jkEcBW3— Fightful Wrestling (@Fightful) May 25, 2024 THIS NEW TAGBYANDIS ABSOLUTELY CHILLS #WWEKINGANDQUEEN pic.

Dopo un incredibile World Heavyweight Championship Match tra Jey Uso e Damian Priest, tocca al Women’s Tag-Team Titles Match tra le Kabuki Warriors, campionesse in carica, contro Bianca Belair e Jade Cargill. Quest’ultima cerca il suo primo titolo in WWE, al fianco della EST che vuole finire la sua storia con il Damage CTRL, prima che quest’ultime approdino a Raw lunedì notte, quando gli effetti del Draft saranno definitivi. zonawrestling

Puntata di Smackdown completamente incentrata su King & Queen of the Ring, stavolta per il tabellone dedicato allo show blu. Esclusi dallo show TV Tiffany Stratton vs Mia Yim e Santos Escobar vs LA Knight, confermati per i live event di oggi e domani, sono stati 6 gli incontri combattuti nella notte, tre per il torneo maschile ed altrettanti per quello femminile. zonawrestling

Dopo il quarto di finale femminile di SmackDown è stata sancita ufficialmente la semifinale del Queen of the Ring dal lato dello show blu. Bianca Belair ha superato Tiffany Stratton, mentre la sua Tag Team partner, Jade Cargill (che avrebbe potuto fronteggiare nel prossimo step) è stata involontariamente superata da Nia Jax. zonawrestling

