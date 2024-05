William teme il peggio - come sta Kate Middleton | aggiornamenti allarmanti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) È durissima la battaglia dicontro il tumore che le è stato diagnosticato a marzo e che la principessa del Galles ha rivelato nel famoso video diffuso dalla Bbc in cui ha anche fatto sapere di essere in cura con la chemioterapia. La moglie del principe, erede al trono di Re Carlo anche lui alle prese con un cancro, è da tempo lontana da ongi appuntamento pubblico dei Windsor e così sarà per tutto l'anno, è l'indiscrezione rilanciata dai tabloid britannici. Masta? A gettare ombre inquietanti sulle condizioni della principessa è National Enquirer che parlato di forti nausee dovute alla terapia e grande spossatezza fisica. Catherine inoltre avrebbe anche iniziato a "perdere i capelli a ciocche", scrive il settimanale americano, a causa dei trattamenti chemioterapici e avrebbe subito un drastico calo di peso, di circa 15 chilogrammi. Inoltre il marito "che possa morire".