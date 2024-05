Will Ospreay | Ricochet è pazzesco La WWE lo usa male - spero sia comunque felice

(Di sabato 25 maggio 2024) L’attuale WWE Speed Championè uno degli high flyer più al mondo. In WWE (forse) non mai riuscito ad esprime tutto il suo potenziale come, invece, era riuscito a fare in altri lidi. Durante un recente intervista,ha parlato del collega con cui ha condiviso il ring in diverso occasioni soprattutto in NJPW. Ecco il suo pensiero. “A volte sono triste per lui” Durante una recente intervista con Comicbook.com,ha parlato diesprimendo disappunto sul modo in cui la WWE lo gestisce. Ecco le sue parole: “Quando penso a lui a volte mi intristisco.davvero sia. Credo che le persone si stiano dimenticando chi realmente sia, chi era un tempo. Molti high flyer, me compreso, si sono ispirati a lui. Lui e PAC sono stati fonte di ispirazione. La WWE gli concede al massimo 5 minuti e per me è terribile. Vorrei solo che la gente si ricordasse chi è.

