Vincenzo Mollica dopo aver ricevuto il Premio Speciale David di Donatello torna in tv come ospite della nuova puntata di Timeline, il programma di approfondimento dedicato ai social media, condotto da Marco Carrara su Rai3. superguidatv

Vincenzo Mollica: "Spero che almeno "lì" Parkinson e cecità mi lascino in pace" - vincenzo mollica: "Spero che almeno "lì" Parkinson e cecità mi lascino in pace" - (Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2024 "Spero ardentemente che Mister Parkinson e sorella cecità mi lascino in pace almeno in quel punto preciso dove comincia l'eternità", le parole di vincenzo mollica ... quotidiano

L'appello di Vincenzo Mollica: "Parkinson e cecità, lasciatemi in pace almeno nel momento in cui comincia l'eternità" - L'appello di vincenzo mollica: "Parkinson e cecità, lasciatemi in pace almeno nel momento in cui comincia l'eternità" - vincenzo mollica non ha mai nascosto la sua malattia, il Parkinson, e neppure il fatto che stia diventando cieco. L'ultimo video messaggio pubblicato qualche giorno fa su Instagram dal titolo "verso l ... la7

Vincenzo Mollica: "Parkinson e cecita', lasciatemi in pace almeno nel momento in cui comincia l'eternita'" - vincenzo mollica: "Parkinson e cecita', lasciatemi in pace almeno nel momento in cui comincia l'eternita'" - vincenzo mollica: "Parkinson e cecita', lasciatemi in pace almeno nel momento in cui comincia l'eternita'" ... ansa