Verso Atene - il diario | i ' padroni di casa' del Viola Club Grecia | E' l' anno buono

(Di sabato 25 maggio 2024) Firenze, 25 maggio 2024 - Viverla. Esserci a prescindere. Soprattutto se sei greco e tifi per la Fiorentina. Può succedere. Anzi, succede. Esattamente ai 650 iscritti del '', ididella finale. Quelli che devono fare meno strada di tutti per sostenere la Fiorentina. Per una volta ce li avrvicini loro i ragazzi di Italiano. Tifosi perennemente in trasferta, che aspettano a gloria le competizioni europee per vedere dal vivo i propri beniamini. Succede a tanti. E' successo in Belgio non troppe settimane fa, con i tifosi all'estero del centro Europa che non si sono fatti scappare la partita con ilBrugge. Ma nemmeno quella a Plzen o quella contro il Ferencvaros per tornare alla fase a gironi. Sono tanti, sparsi per l'Europa. Perché poi ci sono anche quelli degli altri continenti, per i quali è ancora più difficile (se non impossibile) entrare a contatto con la squadra.