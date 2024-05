Venezia-Cremonese | data - orari - tv e streaming finale ritorno playoff Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Alle 20:30 di domenica 2 giugnosi sfideranno in occasione delladideidiB, in programma al ‘Penzo’. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky e insu Sky Go e NOW. La formazione di Paolo Vanoli, in virtù del miglior piazzamento in stagione regolare, può giocare questo match tra le mura amiche contro unche allo ‘Zini’ ha travolto il Catanzaro. Un vantaggio non da poco, unito al fatto che il terzo posto in classifica offre due risultati su tre nel punteggio aggregato. Da regolamento risulta vincente al fischiola squadra che nel doppio confronto ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, però, accederà alla prossimaA la squadra miglior classificata al termine del campionato, e quindi il. Niente tempi supplementari e calci di rigore, previsti dal regolamento solamente in caso di unatra due squadre a pari punti in classifica.