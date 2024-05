Vela - la tredicenne anconetana Medea Falcioni premiata come Velista dell’Anno

(Di sabato 25 maggio 2024) Ancona, 25 maggio 2024 – Lawindsurferdella Sef Stamura Anconanella categoria youth: la giuria non ha sovvertito l’esito del voto popolare – oltre millequattrocento clic in favore della giovane– e nella cerimonia di oggi pomeriggio che s’è svolta a Marina Cala de’ Medici a Rosignano Solvay,ha ricevuto il riconoscimento, prima tra i cinque finalisti della categoria riservata agli under 25. A pesare sull’aggiudicazione del premio il doppio oro al campionato europeo 2023 iQFoil nella categoria under 15 e under 17 e l'oro al Mondiale 2023 nella categoria under 15. Perun riconoscimento prezioso, nel mondo velico, visto che il Giornale dellache assegna il premio fin dal 1991, ha deciso tra le giovani promesse di assegnarlo proprio a lei. Così recitano, infatti, le motivazioni della giuria riportate dal Giornale della: «Non deve stupire sesia stata votatissima dal pubblico del

