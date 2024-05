Un sogno fatto di paglia e di terra Il teatro che nasce dalla comunità | Così l’arte rispetta l’ambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Ildiè ildi un gruppo di artisti che si costruiscono il loro palcoscenico. Si erge in una piccola e stretta strada di Carrara. Vicolo San Pietro profuma di anarchia e arte, con i murales e la tipografia anarchica. Lì tra ilcittadino, l’Animosi, e il fiume Carrione sta prendendo forma il piccolo edificio in, grazie alla collaborazione di tanti volontari. Al civico 13c una volta "c’era un capannone, una discarica a cielo aperto – racconta l’ideatrice deldi, l’attrice e regista Soledad Nicolazzi – con il tetto in amianto. Avevamo da parte una piccola somma di soldi, dall’altra la passione per la recitazione.ci siamo rimboccati le maniche". Ma questo non è un semplice progettodi carte e materiali, qua c’è un capitale sociale e umano "di volontari che si sono presentati in cantiere e hanno iniziato a lavorare – prosegue l’artista – La tecnica di costruzione è molto semplice.