Un concerto a quattro mani

(Di sabato 25 maggio 2024) Secondo e terzo appuntamento, tra oggi e sabato prossimo, con l’ottava edizione di ‘Primavera in Auditorium’, la rassegna culturale promossa da diverse associazioni cittadine presso l’auditorium ‘Bertoli’ di via Pia. Oggi alle 17 di scena il ‘a 4’ che rivisita gli standard più noti in un’originale versione al pianoforte a 4a cura del Circolo Amici della Lirica. Tra una settimana, invece, il primo giugno, il Forum Ute propone ‘Evita: tornerò e sarò milioni. Una donna e il mito’, con Isabella Dapinguente, Claudio Ughetti, Sabrina Gasparini. Per entrambi gli appuntamenti occorre prenotarsi: al 335 534 8339 per quello odierno, al 348 5495475 o al 349 5242240 per quello del 1 giugno. .