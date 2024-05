Ucraina-Russia - è guerra elettronica | Munizioni per resistere ai sistemi di disturbo

(Di sabato 25 maggio 2024) L'non chiede solo più, ma anchein grado diaidielettronico russo che, spesso e in maniera crescente, riescono a neutralizzareguidate da satellite fornite all'dagli Stati Uniti, tanto che le forze di Kiev hanno smesso di usare alcuniforniti dall'Occidente, come denunciano fonti ucraine citate dal Washington Post. Fra iannientati dal 'jamming' russo, che viene anche montato su droni, ci sono i proiettili di artiglieria Excalibur, guidati dai Gps - il cui tasso di successo è crollato nel giro di qualche mese a meno del dieci per cento degli obiettivi colpiti, rispetto al 50 per cento dell'inizio dello scorso anno, quindi abbandonati nei magazzini dallo scorso anno - e gli Himars (High Mobility Artillery Rocket System) che possono sparare razzi con una gittata fino a 80 chilometri. «La tecnologia Excalibur nelle diverse versioni esistenti ha perso il suo potenziale», si legge in una valutazione effettuata dal comando militare ucraino fra l'autunno del 2023 e l'aprile del 2024.

