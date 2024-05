Tragedia all' Air Show prima delle Frecce Tricolori | Paolo Dal Pozzo muore investito da una cisterna a L' Aquila Aveva 41 anni - era co-pilota dell' elisoccorso del 118

Una persona è morta investita da un mezzo pesante in fase di manovra durante la prima giornata dell’Air show all’aeroporto dei Parchi di Preturo , frazione a ovest dell’Aquila. Sul posto l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti. gazzettadelsud

L'Aquila - Durante la prima giornata dell'Air Show all'aeroporto dei Parchi dell'Aquila, una persona è stata tragicamente investita da una cisterna in fase di manovra mentre si trovava nell'area della pista. Al momento, non sono ancora note le generalità della vittima, ma l'incidente ha causato lo shock tra i presenti. abruzzo24ore.tv

Tragedia in quella che doveva essere una giornata di festa. E’ successo nell’aeroporto dei Parchi di Preturo, mentre era in corso la prima giornata dell’Air Show. Un uomo è stato investito da un mezzo pesante. A quanto pare l’autista non si è avveduto della presenza della vittima mentre era impegnato a fare manovra.

