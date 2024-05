Torres-Benevento | gli studenti colorano il Vanni Sanna per caricare la squadra | VIDEO

(Di sabato 25 maggio 2024) Si avvicina, sfida valevole per il ritorno dei playoff di Serie C. “Forza, sogniamo insieme”: è il messaggio perla. L’iniziativa è della Primaria dell’Istituto comprensivo San Donato e la Secondaria di via Cedrino dell’Istituto Latte Dolce-Agro. Oltre cento di loro hanno aderito all’invito dell’associazione Memoria Storicaina e della Biblioteca Popolare dello Sport: colorare i corridoi, il tunnel di accesso al campo e gli spazi esterni degli spogliatoi dello stadioper dare la carica ai ragazzi di Alfonso Greco. L’iniziativa Nei giorni scorsi gli, seguiti dalle docenti Rossella Dettori e Stefania Pisano (rispettivamente San Donato e Latte Dolce) hanno realizzato oltre cento tra pannelli e cartelloni nei quali, ognuno a modo proprio, danno la carica ai rossoblù. I lavori sono stati poi collocati all’interno dello stadio, nelle zone riservate a giocatori e staff, dando un colpo d’occhio magnifico al vecchio Acquedotto.

Torres – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - Torres – Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Torres - Benevento di Sabato 25 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C ... calciomagazine

Benevento, con la Torres per prendersi un posto nella final four: Auteri pensa a una doppia novità - Benevento, con la Torres per prendersi un posto nella final four: Auteri pensa a una doppia novità - Un’altra notte per misurare desideri e consapevolezze. Il Benevento di Auteri insegue il passaggio del turno e la definitiva consacrazione tra le regine della Serie C, nella sua prova di forza più int ... ilsannioquotidiano

La Torres riceve il Benevento e cerca la vittoria che vale la semifinale playoff - La Torres riceve il Benevento e cerca la vittoria che vale la semifinale playoff - Cresce l'attesa in città per la gara di ritorno dei quarti playoff. Un'attesa che l'aumento della capienza del “Vanni Sanna” a 6.200 posti consentirà di soddisfare meglio sabato sera alle 20.30. Dopo ... unionesarda