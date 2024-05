Torneo dei quartieri - il pallone come una volta

(Di sabato 25 maggio 2024) L’anno scorso è stato un successo, "quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, facendo tesoro – spiegano gli organizzatori – anche dell’esperienza, comunque molto positiva, della prima edizione". Al via il ‘di calcio dei’, secondo ‘Trofeo Città di Sassuolo’. L’evento, patrocinato dal Comune e organizzato da Eagles Virtus Ancora Sassuolo, società sassolese la cui prima squadra è appena stata promossa in Seconda Categoria, raccoglie l’eredità dei tanti tornei calcistici che animavano la primavera sui campi di gioco cittadini (dal ‘di Rometta’ al ‘Paganelli’ presso l’Oratorio Don Bosco, fino al ‘di Braida’) e ripropone, con echi vintage ed entusiasmo notevole e quel pizzico di sana rivalità tra le diverse zone della città, lo stesso format che ne decretò il successo l’anno scorso. Otto squadre al via, divise in due gironi da quattro con partite ‘all’italiana’.

