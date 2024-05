Terracina Abusi sessuali | rito abbreviato per il 50enne ex-insegnante di religione

TERRACINA – Ieri a Terracina (LT), i Carabinieri della dipendente N.O.R. -Aliquota Radiomobile, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime degli arresti domiciliari emessa dalla Corte d’Appello di Roma, hanno arrestato una 50enne, residente a Terracina (LT), dovendo espiare la pena residua di mesi 4 e giorni 8 di reclusione […] L'articolo Terracina / Detenzione di sostanza stupefacente, arresti domiciliari una 50enne sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

Latina, 10 maggio 2024 – Nel pomeriggio dell’8 maggio, a Latina, i Carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, traevano in arresto un 50enne residente a Terracina, in esecuzione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina. ilfaroonline

Tampona un’auto con lo scooter e finisce in ospedale - Tampona un’auto con lo scooter e finisce in ospedale - . Protagonista un 50enne di terracina che domenica mattina ha provocato in città un incidente stradale urtando, ad un incrocio, la ruota posteriore destra della macchina guidata da un 41enne residente ... latinaoggi.eu

