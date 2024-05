Stati uniti d’Europa - una lista che faccia da argine alle destre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Italia Viva ha presentato ieri in città i candidati per la circoscrizione Nord-est che correrannoprossime elezioni europee nella’. Il presidente territoriale del partito, Leonardo Gallozzi (candidatocomunali con la civica Forlì Cambia, a sostegno di Gian Luca Zattini) ha rivendicato il fatto che Matteo Renzi e Emma Bonino sono gli unici leader "che, se eletti, andranno effettivamente in Europa, perché ci presentiamo non per contarci, ma per contare". I tre candidati sono Giulia Pigoni, nata a Sassuolo, consigliera della regione Emilia-Romagna nonché nel paese natale; Davide Bendinelli, sindaco di Garda (Verona) ed ex deputato di Italia Viva; Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani (provincia di Parma), delegato regionale Anci Sport per Emilia-Romagna. "Vengo da un’altra Regione – ha detto Bendinelli – e questa è un’occasione per farmi conoscere, perché il nostro partito, nonostante i social, considera importante il rapporto con la gente e con il territorio.