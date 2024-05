Sta meglio il bimbo di 7 anni accoltellato insieme a mamma e sorella dal papà | Racconta ciò che ha visto

Un bambino di quattro anni di Olbia, dal 2 maggio scorso, non può più frequentare l’asilo paritario a cui era iscritto. «Troppo vivace, bisognoso di molta attenzione e fonte di distrazione per gli altri bambini della classe»: hanno detto le insegnanti e i gestori della scuola equiparata che hanno chiesto ai suoi genitori di assumere a loro spese un educatore per il piccolo. open.online

Chiedono giustizia i genitori di un bambino di soli cinque anni deceduto in seguito a una peritonite acuta tre giorni dopo la visita dal pediatra. La famiglia, residente a Trapani, vuole che si faccia luce sulle cause che hanno portato il piccolo alla morte. gazzettadelsud

Riva di Solto. Un bimbo di 7 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo dopo una caduta in bici. L’incidente, nel quale al momento non risultano coinvolti altri mezzi, è avvenuto poco prima delle 9.30 di venerdì 24 maggio su via Papa Giovanni XXIII: nella caduta il piccolo si è procurato un trauma cranico e diverse abrasioni e contusioni agli arti superiori e inferiori.

bergamonews