Spider-Man | Tobey Maguire e Andrew Garfield protagonisti di un film stand-alone?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 25 maggio 2024) L’avventura nel MCU peredpotrebbe non essersi conclusa. Già negli scorsi mesi erano trapelati rumor secondo cui si vorrebbe far tornare i due attori nei panni di-Man per Avengers 5 e/o Avengers: Secret Wars. Secondo l’insider Daniel Richtman, però, la Sony Pictures vorrebbe avere i due come “” di una propria storyline del Multiverso, separata da quella del MCU. In passato è emerso che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige della Marvel non erano d’accordo sul ritorno di questi attori per una loro riunione con Tom Holland in-Man 4, quindi forse affidare auntutto loro potrebbe essere il compromesso raggiunto tra le due parti. Ad ora si tratta però unicamente di rumor senza alcun fondamento certo, per cui non resta che attendere per scoprire se davvero i due amati-Man torneranno o meno sul grande schermo.