Solo fast food per un mese | devastato Morto a soli 53 anni il regista del film che ha choccato il mondo

(Di sabato 25 maggio 2024) Lutto a Hollywood: è53Morgan Spurlock,e documentarista che 20fa fece scalpore con l'acclamato Super size me, ilnel quale di fatto dichiarava guerra a McDonald's e a tutta l'industria delmettendo addirittura a rischio la propria salute. Per quel progetto audace, infatti, Spurlock si nutrì per uogni giorno di junk, letteralmente cibo spazzatura, ingurgitando panini con salse varie e bevendo bibite gassate e usando il proprio corpo per dimostrare gli effetti nocivi della alimentazione "alla americana". Un caso cinematografico e di costume, una denuncia che ha messo in crisi la filosofia stessa del binomio BigMac+Coca Cola cambiando anche l'approccio delle autorità americane in materia di mense scolastiche e alimentazione giovanile. Per calarsi nei pdell'americano medio, Spurlock ridusse drasticamente anche l'attività fisica giornaliera, ingrassando a vista d'occhio e subendo conseguenze pisco-fisiche piuttosto gravi.

