Sollevamento pesi - Pizzolato avrà un avversario in meno alle Olimpiadi | non ci sarà un cinese candidato all’oro

(Di sabato 25 maggio 2024) Antonino, dopo il bronzo di Tokyo 2021 nei -81 kg, si presenterà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con l’obiettivo di confermarsi sul podio a cinque cerchi anche nella nuova categoria -89 kg. Il tre volte campione europeo nonil favorito principale per il titolo, dopo i problemi alla schiena dell’ultimo biennio, ma ha tutte le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante. Le sue chance di medaglia inoltre sono aumentate sensibilmente dopo la scelta tecnica della Cina, che ha deciso di rinunciare a Li Dayin per selezionare un po’ a sorpresa Shi Zhiyong (-73 kg), oltre a Fabin Li (-61 kg) e Liu Huanhua (-102 kg). Ricordiamo infatti che nelogni Paese può qualificare al massimo 6 atleti, 3 uomini e 3 donne, su 10 categorie di peso complessive (5 per genere). Unindunque per il 27enne siciliano, che dovrà inventarsi una prestazione mostruosa per contendere la vittoria al fenobulgaro Karlos Nasar (a questo puntonumero 1 per l’oro olimpico).