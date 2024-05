SOCIAL – Milan - il sorriso di Rafael Leao per il saluto a Pioli Il post

(Di sabato 25 maggio 2024) SOCAL –, ildiper il. Il portoghese ha rivolto un toccante messaggio di ringraziamento per il tecnico Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Stefanoal termine della stagione, i calciatori delstanno salutando il tecnico con una serie di messaggi di ringraziamento via. Da Theo Hernandez a Ismael Bennacer, da Alessandro Florenzi a Mike Maignan, solo per citarne alcuni, la squadra ha voluto rivolgere il proprio grazie ad un allenatore che ha comunque lasciato il segno in cinque anni di gestione. Pochi minuti fa anchesi è aggiunto alla lista e ha dedicato un toccantedi ringraziamento aper il lavoro fatto alla guida del. Il numero 10 portoghese ha ringraziato il tecnico per avergli consentito di entrare nell’élite del calcio dimostrandogli enorme fiducia in tutti questi anni.saluta con unStefano: ilsu Instagram View thison Instagram Ashared byLea?o (@iameao93) LEGGI ANCHE Panchina, De Laurentiis accelera per Antonio Conte: il Napoli lo ha in pugno Anche, come gli altri suoi compagni di squadra del, ha voluto rivolgere un sentito messaggio di ringraziamento nei confronti di Stefano

