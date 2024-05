Siu aveva già tentato il suicidio - quel giorno era nervosa | l’interrogatorio del marito dell’influencer

Quando i jihadisti colpiscono uno stato autoritario, come la Russia di Putin, non possono che suscitare lo stesso sdegno che innescano quando colpiscono Parigi o Londra. Tuttavia, gli attacchi di Mosca stanno determinando da parte russa una stigmatizzazione di un, non plausibile, ruolo ucraino per giustificare e alimentare un inasprimento della guerra in corso e la fine della leadership politica di Kiev, sul modello di quello che in questi anni è avvenuto nella Turchia di Erdogan contro i curdi.

