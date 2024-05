Si fingeva ‘il dottor Giovanni’ su un sito d’incontri - poi rapinava giovani escort | arrestato

(Di sabato 25 maggio 2024) L'uomo, il 36enne Dmytro Samonov, è statodagli agenti della Polizia di Stato e portato in carcere. Prendeva di mira, convinto non l'avrebbero denunciato. .

Roma, preso a Prati il rapinatore delle escort. Si presentava come il dottor Giovanni e diceva: «Se ti muovi ti ammazzo» - Roma, preso a Prati il rapinatore delle escort. Si presentava come il dottor Giovanni e diceva: «Se ti muovi ti ammazzo» - Le giovani sono state sorprese in casa dal falso cliente ... con precedenti di vario genere - fra i quali anche l'aggressione all'ex suocera - afferrava per il collo le escort costringendole a ... roma.corriere

"Uscivamo di notte a cercarle". I verbali choc dei genitori delle 16enni usate come escort a Bari - "Uscivamo di notte a cercarle". I verbali choc dei genitori delle 16enni usate come escort a Bari - L'indagine sul giro di prostituzione minorile nel capoluogo pugliese. Agli atti dell'inchiesta ci sono i verbali delle ragazze coinvolte e quelli dei genitori ... ilgiornale

Prostituzione minorile a Bari, la mamma di una 16enne: «Dormivo davanti alla porta di camera sua per non farla scappare di notte» - Prostituzione minorile a Bari, la mamma di una 16enne: «Dormivo davanti alla porta di camera sua per non farla scappare di notte» - Storie di vite complicate, di giovani cresciute troppo in fretta e genitori in difficoltà. La vicenda che ha coinvolto alcune 16enni entrate in un giro di prostituzione a Bari non ... leggo