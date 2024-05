Sempre più attacchi per chi protegge le donne vittime di violenza | quest’odio non è normale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Le pagine social di D.i.Rein rete sono state aggredite da una shitstorm violentissima, durata 48 ore. Uno sciame di haters organizzati ha attaccato i profili Instagram e Facebook della rete anti, dopo la pubblicazione della lettera inviata ad Eugenia Roccella, ministra per le Pari Opportunità, affinché intervenisse sui cartelloni che a Napoli pubblicizzavano un numero antiinesistente. Una comunicazione fuorviante perché il numero è molto simile al numero verde antidel DPO, e si presenta come un servizio alternativo che accoglie tutte ledi, compresi gli uomini. Dall’altra parte c’è solo uno studio legale che offre consulenze online. I promotori di questa iniziativa continuano da giorni a veicolare disinformazione per ignoranza o malafede, sostengono che il 1522 discrimina. Ma non c’è nessuna discriminazione, il numero verde nazionale antiaccoglie richieste di aiuto da tutti i soggetti, compresi gli uomini.