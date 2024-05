Seguo le orme di nonno Emidio Mai come oggi scienza e confronto possono salvarci Intervista Chiara Pepe

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 25 maggio 2024) Il futuro dell’enologia italiana passa via via in mano a nuove generazioni che non solo prendono le redini dell’azienda, ma contribuiscono a donare nuova linfa vitale al mondo del vino in un periodo assolutamente non facile. Tra cambiamento climatico e calo dei consumi, sono diverse le sfide che si trovano di fronte i giovani vignaioli. C’è chi si muove su un cambio di passo rispetto al passato e chi,De Iulis, fa propria la visione di chi l’ha preceduta., fonda l’azienda nel 1964, e la nipote eredita da lui sia la passione che l’entusiasmo. La viticoltura fa parte della sua vita quasi fin da subito, ma la sua prima vendemmia è quella del 2020. Un passo verso il futuro di questa azienda abruzzese, ma compiuto con un chiaro obiettivo in mente: «Portare avanti il pensiero di mio, andando a cercare di perfezionare dove possibile alcuni dettagli», facendo conoscere il più possibile denominazioniMontepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo e Cerasuolo d’Abruzzo.