Sarzana - torna ’Libri per strada’ L’anteprima dedicata a Tolkien

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Al via oggi e domani la terza edizione del ’Studies Day’, evento collaterale e anteprima della storica rassegna letteraria e bancarella di libri a cielo aperto Libri per Strada, la Strada per i Libri, giunta quest’anno alla trentaduesima edizione. L’evento che ha l’obiettivo di "ridare dignità e valore all’atto della lettura, come momento di studio, confronto ed aggregazione sociale, ampliando gli spazi ed i momenti dedicati a questa attività e alla cultura del libro" è organizzato dall’associazione Libri per Strada - di cui fanno parte librerie, fumetterie e uno studio bibliografico antiquario della città – con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Confesercenti. Da lunedì a domenica prossima la kermesse sarà aperta al pubblico, dalle 10 alle 24, nella suggestiva cornice di piazza Luni e Palazzo Roderio con le sue storiche bancarelle e con l’intento di offrire una scelta completa di libri dalle novità ai libri antichi, dai fumetti alle letture per i più piccoli e tanto altro ancora.