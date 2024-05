Santa Maria Capua Vetere - nuova aggressione a personale della polizia penitenziaria in carcere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina, un detenuto ristretto nel Reparto NiloCasa circondariale “Francesco Uccella” di, nel Casertano, ha proditoriamente aggredito un Ispettore di– fa sapere Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo SAPPE -. Il vile e proditorio atto di violenza è stato commesso da un detenuto con problemi psichiatrici e, solo grazie alla scaltrezza e professionalità degli altri poliziotti in servizio, è stato scongiurato il peggio”. “Il detenuto”, aggiunge il sindacalista, “ha aggredito senza una ragione e vigliaccamente il poliziotto penitenziario di servizio. Tutto questo non è più tollerabile. Non è possibile che ilvada a lavorare per guadagnarsi da vivere e torni a casa con la testa, le braccia o le gambe rotte. Ormai, nelle carceri, si rischia la vita tutti i giorni, a causa del disastro causato negli ultimi anni passati da riforme folli, volute da ideologi che non hanno mai avuto a cuore la sicurezza dele dell’intero sistema penitenziario”.