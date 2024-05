San Carlo - cede intonaco su facciata appena rifatta Il Teatro | Un’infiltrazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Uno sfregio” tuona Antonio Pariante, presidente del Comitato Civico Portosalvo. AlSanha ceduto un pezzo d’, sullaprincipale.. Pariante segnala il danno, ma anche la beffa. “Il restauro milionario, da poco terminato – dice -, già va in pezzi“. I vertici del Sanspiegano il problema con un tubo otturato. “C’è statada una pluviale – dichiara ad Anteprima24 la direttrice generale, Emmanuela Spedaliere – ma purtroppo non possiamo intervenire se non si asciuga completamente”. Un bel guaio, insomma. E bisogna attendere. Il restauro dellaè stato annunciato come una svolta. Lavori in grado di restituire al Massimo colori e luminosità originari. Quelli concepiti nel 1700, per capirci. A deturpare l’opera, però, sono arrivati “danni interni”, afferma Spedaliere. La criticità è nota da qualche mese.