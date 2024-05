Rosalinda Cannavò presto mamma - quando nasce la figlia e il dolcissimo album dei ricordi

Rosalinda Cannavò, 31 anni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta per diventare mamma di una bambina per la prima volta, e ha subito pesanti attacchi su Instagram, a cui ha deciso di rispondere. L’attrice e cantante 31enne ha ricevuto delle offese da alcuni haters su Instagram mentre è in dolce attesa della sua prima figlia insieme al compagno Andrea Zenga, e gli insulti erano rivolti proprio alla bambina che sta per arrivare.

