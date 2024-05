Roma - De Rossi | Champions League? Difficile che l’Atalanta non faccia 3 punti Ad Empoli con serietà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) “che questa Atalanta nonper arrivare tra le prime 4 posizioni. Al di là di quello sono proiettato su quello che possiamo fare noi il pmo anno, senza sperare in favori o incastri dalle altre squadre. Una volta che abbiamo capito che non saremmo arrivato quinti, e io l’ho capito già da un pezzo, dovevano aspettarci un po’ di incastri. E la sconfitta del Bologna non ci fa essere ottimisti”. Così il tecnico della, Daniele De, in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara della stagione contro l’. Ladeve sperare chenon vinca contro il Torino per sperare ancora in un posto. “Se dovesse essere Europaquesta è una competizione della mia adolescenza, la coppa campioni era per i club più ricchi, le più belle serate danisti sono legate all’EL, degni e rispettosi di questa competizione, devi anche trovare aspetti positivi in quello che ti rimane da giocare”, ha aggiunto.