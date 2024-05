Roma - cosa serve per qualificarsi in Champions League? Quanti punti deve fare l’Atalanta|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 25 maggio 2024) 2024-05-24 23:12:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’ultimo Bologna di Thiago Motta chiude con una sconfitta per 2-0 sul campo del Genoa il suo grande campionato di Serie A e rende ancora più intricata la situazione relativa alla definizione del quarto e del quinto posto della classifica. Che riguarda molto da vicino lache, dopo la conquista dell’Europada parte dell’Atalanta,sperare che i ragazzi di Gasperini non migliorino il proprio attuale piazzamento (quinti con 66) nelle ultime due partite da disputare. Quella contro il Torino di domenica 26 maggio ed il recupero del 2 giugno con la Fiorentina. Ecco quali scenari possono prendere forma negli ultimi appassionanti minuti della Serie A 2023/2024. LA SITUAZIONE – Col Bologna che conclude il suo torneo a quota 68, dando l’opportunità alla Juventus (anche lei con 68) di ipotecare il terzo posto grazie ad una vittoria nell’ultima col Monza, e lache, anche in caso di successo domenica ad Empoli non potrebbe superare i 66– restando comunque dietro l’Atalanta in virtù dei peggiori risultati negli scontri diretti – la palla passa ai freschi vincitori dell’Europa, che si sono così guadagnati la partecipazione alla prossimaindipendentemente dal loro posizionamento finale.