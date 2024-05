Tyla Abercrumbie di The Chi e Diany Rodriguez di The Blacklist completano il cast regolare di NCIS: Origins. Tyla Abercrumbie (The Chi) e Diany Rodriguezz (The Blacklist) completano il cast regolare di NCIS: Origins, il prequel di CBS del celebre procedurale, che ha ottenuto un ordine diretto per la stagione televisiva 2024-2025. movieplayer

AMRABAT, Titolare in City-United che vale la FA Cup - AMRABAT, Titolare in City-United che vale la FA Cup - A Manchester si sta giocando il derby che vale la FA Cup e che vede il viola in prestito (non sarà riscattato) Sofyan Amrabat titolare. Ecco le formazioni: ... firenzeviola

Rodri si ferma a 74, finisce la serie da record. E anche Guardiola "piange", ecco perché - rodri si ferma a 74, finisce la serie da record. E anche Guardiola "piange", ecco perché - Dopo una serie da record di 74 partite senza sconfitte, cade l’imbattibilità di rodri. Il centrocampista spagnolo del Manchester City ha visto la conclusione di questa sequenza proprio in occasione ... calciomercato

Il rinascimento del calcio italiano: 6 finali europee in 3 anni - Il rinascimento del calcio italiano: 6 finali europee in 3 anni - Manca solo il bersaglio grosso dopo i successi della Roma in Conference nel 2022 e quello dell'Atalanta in Europa League. Ma l'anno prossimo potremmo avere 6 squadre nella coppa più importante, e allo ... gazzetta