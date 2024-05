Rivelato il domicilio di Ilaria Salis Il padre | È un’intimidazione politica

(Di sabato 25 maggio 2024) «Èalla candidata di un partito di opposizione al governo italiano, fatta da un esecutivo amico». È una furia Roberto, ildi, all’uscita della terza udienza first appeared on il manifesto. .

Scritte violente e ingiuriose sui muri di Brescia contro Ilaria Salis, l'attivista italiana a processo a Budapest per aver aggredito dei militanti di estrema destra. A denunciarlo, Mattia Datteri e Luca Trentini, rispettivamente segretario cittadino e segretario provinciale di Sinistra Italiana Brescia, che chiedono al candidato di Fratelli d'Italia, Paolo Inselvini, citato in una delle scritte (+Inselvini, -Salis) di prendere le distanze vicino agli stalli elettorali di via Vittorio Emanuele II. ilgiorno

È arrivata in tribunale in taxi assieme ai suoi genitori e per la prima volta non è stata portata in aula in manette e con le catene alle caviglie Ilaria Salis , la 39enne attivista italiana a processo a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. gazzettadelsud

«Dovrebbe essere un'udienza normale, ma siamo in Ungheria e non si sa mai cosa può succedere»: Roberto Salis tre giorni fa aveva già messo in conto possibili colpi di. leggo

Budapest, Salis in udienza senza catene - Budapest, salis in udienza senza catene - Terza udienza nel tribunale di Budapest per ilaria salis, che per la prima volta è giunta senza catene e manette. Si è fatta strada in una grande folla, soprattutto stampa italiana e amici, ... televideo.rai

Crosetto a tutto campo: “La Salis Famosa solo per aver picchiato qualcuno” - Crosetto a tutto campo: “La salis Famosa solo per aver picchiato qualcuno” - Il gigante di Marene partecipa in video all’evento di Cuneo. Giletti lo stuzzica sulla militante in carcere: “Almeno Cicciolina non ha fatto male a nessuno” ... cuneodice

La gran gufata di Prodi, Dante islamofobo e Toti: quindi, oggi... - La gran gufata di Prodi, Dante islamofobo e Toti: quindi, oggi... - - Romano Prodi si lancia in previsioni sulla prossima presidente della Commissione Europea: "Il voto segreto è il luogo vendetta ma al 50 per cento sarà ancora Ursula von der Leyen”. Che gufata: lui è ... ilgiornale