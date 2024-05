Riassunto | SLB OneSubsea si aggiudica il contratto per la fase 3 - stadio 2 del progetto Troll di Equinor nel Mare del Nord

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 25 maggio 2024) L’zione amplia ilprecedente con una significativa estensione presso il giacimentoHOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative: SLB (NYSE: SLB) ha annunciato l’assegnazione di un importanteda parte dialla sua joint venture™. L’zione sfrutta una lungo termine già esistente per l’esecuzione del secondodella3 deldineldel, al largo della Norvegia. Per accelerare la consegna del tieback sottomarino all’infrastruttura esistente, SLButilizzerà soluzioni configurabili conformi a NCS2017+ per sistemi di produzione sottomarini standardizzati da applicare alla piattaforma continentale norvegese (NCS). Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.