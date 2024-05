Redditometro - Landini | governo ha fatto una marchetta elettorale

(Di sabato 25 maggio 2024) Napoli, 25 mag. (askanews) – “Ilhaunaper continuare a dire a quelli che le tasse non le pagano possono continuare a non farlo, è una follia”. Così il segretario della Cgil Maurizioa Napoli parla del. “Un paese che ha 90 miliardi di evasione fiscale, il paese dove il 90% dell’Irpef la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, il paese che ha bisogno di risorse per fare gli investimenti e per migliorare le condizioni, non farlo vuol dire che si vuol far pagare sempre a quelli.- evidenzia– Io credo che quello non solo sia una, ma è anche un messaggio sbagliato perché un cittadino in Italia deve avere il dovere di pagare in base a quello che ha e a quello che prende. Quando questo non avviene vuol dire che aumentano solo le diseguaglianze, le ingiustizie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

“Noi non abbiamo bisogno di costruire tante Ungherie d’Europa, ma un’Europa in cui al centro non ci sia il profitto ma il lavoro e la persona”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, dalla piazza del Primo maggio a Monfalcone. ilfattoquotidiano

"Credo che ormai siamo in modo evidente di fronte al tentativo di mettere in discussione il diritto di sciopero nel nostro Paese. Siamo di fronte ad una logica autoritaria e pericolosa da parte del governo. La contrasteremo sia nella nostra pratica sia in tutte le sedi giuridiche, come abbiamo fatto anche in passato". quotidiano

