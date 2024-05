Redditometro - il Governo lo ha ripristinato Bagarre in Forza Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 25 maggio 2024) Torna ildopo 6 anni che era stato abolito: il Fisco mettere di nuovo sotto la lente le capacità di spesa dei contribuenti per risalire ai loro redditi. Si va dalle spese per l’auto a quelle per la casa, dal costo delle utenze a quelle per il possesso di barche. Ilè uno strumento che l’Erario utilizza per risalire al reddito presunto dei contribuenti-persone fisiche. Sospeso nel 2018, adesso è operativo in base a un decreto delMeloni che lo riattiva a partire dai redditi 2016. Il provvedimento indica “le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’amministrazione finanziaria“. Si procederà alla “determinazione sintetica del reddito sulla base sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente“. Per ilil decreto indica 11 tipologie per i nuclei familiari e 5 diverse aree del nostro Paese.