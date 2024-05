Rassegne - presentata a Cannes la 28esima edizione del Terra di Siena International Film Festival

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 25 maggio 2024) È stataal #77ladeldiche si svolgerà adal 5 al 9 novembre. L’evento che è stato condotto dalla Presidente Maria Pia Corbelli, ideatrice e fondatrice dele da Antonio Flamini in Direttore Artistico, si è svolto nel salon Marta dell’ Italian Pavillon presso l’Hotel Barrière le Majestic alla presenza di un foltissimo pubblico. “L’di””, ha spiegato la Presidente Corbelli, “ in questa nuovasi articolerà in tre segmenti di grande rilevanza ed attualità quali: la sostenibilità ambientale, l’innovazione, la tradizione che svilupperemo attraverso un calendario di eventi collaterali. In particolare, “ha proseguito la Corbelli, “ per quel che riguarda la sostenibilità, ” partendo dal presupposto cheè la prima città d’arte in Italia ritenuta “Sostenibile” dall’Unesco, coinvolgeremo i giovani alla scoperta della città sotnea programmando anche una visita al Museo dell’Acqua al fine di sensibilizzarli sul rapporto da sempre esistito tra l’acqua e la città di