Quando finisce Pomeriggio 5 - cambia data dell’ultima puntata | sorpresa per Myrta Merlino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 25 maggio 2024) Novità ementi a5. Mediaset ha stravolto ancora una volta il palinsesto di Canale 5,ndo così ladi stagione. Una stagione non particolarmente facile nonostante le aspettative di Pier Silvio Berlusconi sull’arrivo di, che ha preso il posto di Barbara D’Urso (ormai fuori dalla tv da un anno dopo oltre trent’anni di carriera). In questi mesi l’infotainment nato nel 2008 non ha brillato negli ascolti tv ed è stato ripetutamente battuto da La vita in diretta di Alberto Matano.5 Secondo un’indiscrezione diffusa da Dagospia,avrebbe salutato i telespettatori di5 giovedì 30 maggio e nelle ultime puntate sarebbe stata sostituita da Giuseppe Brindisi, il collega che diverse volte ha preso il suo posto durante l’inverno in casi di emergenza e necessità. Stando però a quanto riporta ora Davide Maggio,resterà al timone del programma pomeridiano qualche giorno in più.