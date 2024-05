Premi: Tornano gli Ussi-Roma nel ricordo di Gianfranco Tobia, presenti De Rossi e Immobile - premi: tornano gli Ussi-Roma nel ricordo di Gianfranco Tobia, presenti De Rossi e Immobile - Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Lunedì 27 maggio, ore 12:00, nella prestigiosa cornice del Circolo Canottieri Aniene, il Gruppo Romano dei Giornalisti Sportivi svolgerà la consueta cerimonia di premiazion ... ilsannioquotidiano

Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024: “Non ha vinto nessun premio, è già tornato a Roma” - Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024: “Non ha vinto nessun premio, è già tornato a Roma” - A quanto si apprende Parthenope di Paolo Sorrentino non avrebbe vinto nessun premio in questa 77ma edizione del festival di Cannes. Era l'unico film italiano in concorso e il regista è rientrato ieri ... fanpage

Benetton Group, il fondatore Luciano lascia e accusa il ceo Massimo Renon: «Buco da 100 milioni» - Benetton Group, il fondatore Luciano lascia e accusa il ceo Massimo Renon: «Buco da 100 milioni» - Passo indietro del fondatore Luciano Benetton dal gruppo dei maglioncini colorati di Ponzano Veneto. In un’intervista l’89enne imprenditore ha annunciato le dimissioni da presidente accusando l’ammini ... milanofinanza