I numeri dicono che il Perugia (nonostante qualche caduta di troppo in trasferta), dopo il Cesena, è la squadra più in forma del girone di ritorno. Nella classifica al giro di boa, il Grifo di Formisano è secondo con 32 punti (dietro solo al Cesena con 43). sport.quotidiano

Grandi risultati in campo nazionale per il Sincro di Sport Village Banca di Pesaro. Giulia Arcangeli, Martina Bisi, Camilla Bonduà, Elena Cascini, Maria Allegra Del Prete, Maria Sofia Gallucci, Anna Marcantoni, Flora Marinelli, Emma Pierleoni, Grace Rinolfi, Eleonora Sarti, Alice Sparaventi, Sofia Serafini e Beatrice Scarpellini hanno partecipato al Campionato Italiano Categoria Ragazze, tenutosi ad Ostia, riportando brillanti risultati. sport.quotidiano

Pesaro, il pasticciere Enrico Serafini muore a 60 anni nella vasca da bagno. La scoperta dei vicini per l’acqua che colava di sotto - pesaro, il pasticciere Enrico Serafini muore a 60 anni nella vasca da bagno. La scoperta dei vicini per l’acqua che colava di sotto - pesaro Un malore mentre è nella vasca per prepararsi il bagno, l’impossibilità di chiedere aiuto e il rubinetto che rimane aperto con l’acqua che tracima, inonda le ... corriereadriatico

Pesaro, si apre al pubblico il Cantiere Rossini con gli yacht dei Paperoni: ecco gli orari - pesaro, si apre al pubblico il Cantiere Rossini con gli yacht dei Paperoni: ecco gli orari - pesaro Straordinaria occasione, questa mattina dalle 9 alle 13, per visitare il Cantiere Rossini di pesaro: l’iniziativa rientra nelle giornate del WorldBoatingDay, un emozionante evento mondiale con ... corriereadriatico

A2 - VL, Octavio Maretto: "Non ho ancora parlato con la società" - A2 - VL, Octavio Maretto: "Non ho ancora parlato con la società" - Nelle settimane successive alla retrocessione della VL pesaro in A2, si è parlato di una ripartenza anche da i giovani come Octavio Maretto. Il giocatore, ora in Argentina in attesa ... pianetabasket