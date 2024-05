Pedro Pascal racconta della collaborazione con Omar Apollo e della partecipazione a Materialists di Celine Song

(Di sabato 25 maggio 2024) Quandoappare sul mio schermo, è in macchina, rilassato e alticcio, meravigliosamente illuminato dal soleCalifornia, con un enorme sorriso sul volto. «Sto andando in spiaggia!», esclama, con una gioia contagiosa. Siamo in collegamento via Zoom per parlare del suo nuovo ruolo di ambassador di Corona, in una nuova campagna intitolata La Vida Más Fina (La vita migliore). A tale proposito, sta vivendo la sua vita migliore, mentre si sta per stappare una bella birra sulla spiaggia, durante un raro giorno di riposo. «Sono realmente legato alla presenza di Corona come birra nella mia vita adulta», spiega, «sia che si tratti di un barbecue con gli amici o di una giornata in spiaggia o di altri momenti». È un lunedì, ma perdoneremo al papà preferito di Internet questa indulgenza da giorno feriale perché è un periodo impegnativo per l'attore. Negli ultimi anni,è andato di bene in meglio, recitando alla grande in due blockbuster in streaming come The Last of Us e The Mandalorian, ma anche interpretando personaggi in film più artistici come il cowboy gay di Strange Way of Life (Extraña forma de vida)leggenda del cinemaAlmodovar.

