Pauroso rogo - roulotte distrutta Donna salvata dal suo piccolo cane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Poggibonsi (Siena), 25 maggio 2024 - Non aveva una casa, non aveva soldi, non aveva niente di tutto ciò che serve per una vita da minimo sindacale. Aveva soltanto unaper dormire. Ora non ha più neanche quella. E’ andata completamentein unincendio scoppiato nella notte per un corto circuito. Lei stava dormendo e avrebbe fatto una fine terribile se il suo cagnolino, spaventato alla vista delle fiamme, non avesse iniziato ad abbaiare forte, svegliandola e salvandole la vita. E’ successo ai Fosci, all’immediata periferia di Poggibonsi. Ladi unadi 48 anni era parcheggiata accanto a quelle dove vivono altre famiglie, tra cui suo padre. Sono anni, ormai, che lastaziona a Poggibonsi, e la conoscono bene i volontari della Misericordia, della Caritas e della San Vincenzo de’ Paoli che si prendono cura di lei e non le fanno mai mancare qualcosa da mangiare.